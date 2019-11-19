Овечкин "расстрелял" голкипера "Анахайма" после суперпаса Кузнецова

Капитан "Вашингтона" забросил свою 15-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, что позволило россиянину выйти на третье место в гонке снайперов НХЛ.

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду со счётом 5:2 победил команду "Анахайм Дакс". В составе победителей очередной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. На седьмой минуте второго периода Ови после выверенной передачи Евгения Кузнецова упрочил преимущество "столичных", реализовав большинство.

After all these years, you'd think someone would cover Alex Ovechkin on the power play!



Ovi blasts home Kuznetsov's dish to double the Capitals lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/TsCfa7GfY2 — HD365 (@HockeyDaily365) November 19, 2019

Эта шайба позволила Александру с 15 голами подняться на третье место в списке снайперов сезона. Первые две строчки удерживают нападающий "Бостона" Давид Пастрняк (17 голов) и форвард "Эдмонтона" Леон Дразайтль (16).

Овечкин принял участие во всех 23 матчах "Вашингтона" в нынешней регулярке, набрав в общей сложности 25 (15+10) очков за результативность.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Анахайм Дакс" — 5:2 (1:0; 2:0; 2:2)