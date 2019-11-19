Овечкин "расстрелял" голкипера "Анахайма" после суперпаса Кузнецова

10

Фото © NHL

Капитан "Вашингтона" забросил свою 15-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, что позволило россиянину выйти на третье место в гонке снайперов НХЛ.

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду со счётом 5:2 победил команду "Анахайм Дакс". В составе победителей очередной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. На седьмой минуте второго периода Ови после выверенной передачи Евгения Кузнецова упрочил преимущество "столичных", реализовав большинство.

Эта шайба позволила Александру с 15 голами подняться на третье место в списке снайперов сезона. Первые две строчки удерживают нападающий "Бостона" Давид Пастрняк (17 голов) и форвард "Эдмонтона" Леон Дразайтль (16).

Овечкин принял участие во всех 23 матчах "Вашингтона" в нынешней регулярке, набрав в общей сложности 25 (15+10) очков за результативность.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Анахайм Дакс" — 5:2 (1:0; 2:0; 2:2)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×