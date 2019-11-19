Уругвайский игрок предложил Месси выяснить отношения на кулаках. Лео согласился

Инцидент с участием звёздного форварда произошёл во время товарищеского матча сборных Аргентины и Уругвая, который состоялся в Тель-Авиве.

Во время товарищеской встречи нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси повздорил с уругвайским форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает издание Ola.

What’s all this beef between Messi and Cavani? pic.twitter.com/I2sAFJMX4P — Griezmann Chief (@Griezmannility) November 18, 2019

Футболисты повздорили прямо на поле из-за резких слов Месси в адрес Кавани. Они чуть ли не подрались, но конфликт быстро предотвратили другие игроки.

Однако на этом всё не закончилось. Когда команды уходили на перерыв, Кавани предложил Месси выяснить отношения в драке позже, на что аргентинец дал своё согласие.

Отметим, что сам матч завершился с ничейным результатом — 2:2.