Ты просто космос, Стас! Такого крутого отбора на Евро у нас ещё никогда не было

Наша сборная победой над Сан-Марино завершила своё выступление в отборочном турнире. Давайте подводить итоги.

Евро-2020. Отборочный турнир

Бельгия — Россия — 3:1

Казахстан — Россия — 0:4

Россия — Сан-Марино — 9:0

Россия — Кипр — 1:0

Шотландия — Россия — 1:2

Россия — Казахстан — 1:0

Россия — Шотландия — 4:0

Кипр — Россия — 0:5

Россия — Бельгия — 1:4

Сан-Марино — Россия — 0:5

Турнирное положение. Группа I

Бельгия — 30 очков (10 матчей) Россия — 24 (10) Шотландия — 15 (10) Кипр — 10 (10) Казахстан — 10 (10) Сан-Марино — 0 (10)

После ЧМ-2018 сказка продолжается. Даже несмотря на кадровые потери и различные препятствия, сборная России достойно прошла этот отбор. Впервые за много лет мы пробились в финальную часть чемпионата Европы досрочно, за два тура до окончания турнира. Без нервов и уверенно. Более того, у нас был шанс побороться за первое место в группе с бельгийцами. Правда, ничего не получилось из-за выбранной тактики. Видимо, против такого соперника мы можем играть только сидя в глухой обороне. Классический пример — матч с Испанией. Но Черчесов всё же поэкспериментировал.

Лучшая сборная XXI века. Россия всегда выходила на Евро со скрипом, но не сейчас

— Мы знали, что бельгийцы хорошо контратакуют. Но не хотелось отсиживаться в защите. Нам нужно было побеждать как минимум со счётом 2:0, — пояснил сам Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Но мы отлично понимаем, что Бельгия — лучшая сборная в мире согласно рейтингу ФИФА. "Красные дьяволы" раньше всех команд отобрались на Евро. Поэтому плюсом в копилку нашей сборной можно добавить то, что из трёх пропущенных голов бельгийцев дважды им забили именно мы. А конкретно Денис Черышев и Георгий Джикия.

А теперь о более приятных вещах. В ходе этого отбора мы добились сразу нескольких значимых достижений.

Семь побед подряд Сборная России повторила рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, который был установлен в 1995 году при Романцеве Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Дзюба побил собственный рекорд Забив девять голов, он побил собственный рекорд по числу голов в одном цикле. В отборе на Евро-2016 он отличился восемь раз Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Самая крупная победа в истории Россияне в августе обыграли дома Сан-Марино со счётом 9:0. Это самый крупный выигрыш нашей сборной в истории Фото © ТАСС / Олег Бухарев

18 побед Черчесова Черчесов поднялся на третье место по числу побед со сборной. Больше него только у Романцева (36) и Хиддинка (22) Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Россия забила 33 гола Россия стала четвёртой командой по количеству голов в отборе Евро-2020. Больше только у Бельгии (40), Италии (37) и Англии (37) Фото © Twitter/TeamRussia

У нас сегодня закончился квалификационный турнир. Я убеждён, что если бы нам в первый день сказали, что всё закончится вот так, то все остались бы довольны. На сегодня наша задача выполнена. Теперь ждём жеребьёвку Станислав Черчесов

Нам остаётся только сказать спасибо Станиславу Саламовичу и ребятам. Теперь ждём яркой игры и побед на Евро-2020!