Ты просто космос, Стас! Такого крутого отбора на Евро у нас ещё никогда не было

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Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Наша сборная победой над Сан-Марино завершила своё выступление в отборочном турнире. Давайте подводить итоги.

Евро-2020. Отборочный турнир

  • Бельгия — Россия — 3:1
  • Казахстан — Россия — 0:4
  • Россия — Сан-Марино — 9:0
  • Россия — Кипр — 1:0
  • Шотландия — Россия — 1:2
  • Россия — Казахстан — 1:0
  • Россия — Шотландия — 4:0
  • Кипр — Россия — 0:5
  • Россия — Бельгия — 1:4
  • Сан-Марино — Россия — 0:5

Турнирное положение. Группа I

  1. Бельгия — 30 очков (10 матчей)
  2. Россия — 24 (10)
  3. Шотландия — 15 (10)
  4. Кипр — 10 (10)
  5. Казахстан — 10 (10)
  6. Сан-Марино — 0 (10)

После ЧМ-2018 сказка продолжается. Даже несмотря на кадровые потери и различные препятствия, сборная России достойно прошла этот отбор. Впервые за много лет мы пробились в финальную часть чемпионата Европы досрочно, за два тура до окончания турнира. Без нервов и уверенно. Более того, у нас был шанс побороться за первое место в группе с бельгийцами. Правда, ничего не получилось из-за выбранной тактики. Видимо, против такого соперника мы можем играть только сидя в глухой обороне. Классический пример — матч с Испанией. Но Черчесов всё же поэкспериментировал.

Лучшая сборная XXI века. Россия всегда выходила на Евро со скрипом, но не сейчас

— Мы знали, что бельгийцы хорошо контратакуют. Но не хотелось отсиживаться в защите. Нам нужно было побеждать как минимум со счётом 2:0, — пояснил сам Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Но мы отлично понимаем, что Бельгия — лучшая сборная в мире согласно рейтингу ФИФА. "Красные дьяволы" раньше всех команд отобрались на Евро. Поэтому плюсом в копилку нашей сборной можно добавить то, что из трёх пропущенных голов бельгийцев дважды им забили именно мы. А конкретно Денис Черышев и Георгий Джикия.

А теперь о более приятных вещах. В ходе этого отбора мы добились сразу нескольких значимых достижений.

Семь побед подряд

Сборная России повторила рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, который был установлен в 1995 году при Романцеве

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Дзюба побил собственный рекорд

Забив девять голов, он побил собственный рекорд по числу голов в одном цикле. В отборе на Евро-2016 он отличился восемь раз

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Самая крупная победа в истории

Россияне в августе обыграли дома Сан-Марино со счётом 9:0. Это самый крупный выигрыш нашей сборной в истории

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

18 побед Черчесова

Черчесов поднялся на третье место по числу побед со сборной. Больше него только у Романцева (36) и Хиддинка (22)

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Россия забила 33 гола

Россия стала четвёртой командой по количеству голов в отборе Евро-2020. Больше только у Бельгии (40), Италии (37) и Англии (37)

Фото © Twitter/TeamRussia

У нас сегодня закончился квалификационный турнир. Я убеждён, что если бы нам в первый день сказали, что всё закончится вот так, то все остались бы довольны. На сегодня наша задача выполнена. Теперь ждём жеребьёвку

Станислав Черчесов

Нам остаётся только сказать спасибо Станиславу Саламовичу и ребятам. Теперь ждём яркой игры и побед на Евро-2020!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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