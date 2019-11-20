Ты просто космос, Стас! Такого крутого отбора на Евро у нас ещё никогда не было

Евро-2020. Отборочный турнир
- Бельгия — Россия — 3:1
- Казахстан — Россия — 0:4
- Россия — Сан-Марино — 9:0
- Россия — Кипр — 1:0
- Шотландия — Россия — 1:2
- Россия — Казахстан — 1:0
- Россия — Шотландия — 4:0
- Кипр — Россия — 0:5
- Россия — Бельгия — 1:4
- Сан-Марино — Россия — 0:5
Турнирное положение. Группа I
- Бельгия — 30 очков (10 матчей)
- Россия — 24 (10)
- Шотландия — 15 (10)
- Кипр — 10 (10)
- Казахстан — 10 (10)
- Сан-Марино — 0 (10)
После ЧМ-2018 сказка продолжается. Даже несмотря на кадровые потери и различные препятствия, сборная России достойно прошла этот отбор. Впервые за много лет мы пробились в финальную часть чемпионата Европы досрочно, за два тура до окончания турнира. Без нервов и уверенно. Более того, у нас был шанс побороться за первое место в группе с бельгийцами. Правда, ничего не получилось из-за выбранной тактики. Видимо, против такого соперника мы можем играть только сидя в глухой обороне. Классический пример — матч с Испанией. Но Черчесов всё же поэкспериментировал.
Лучшая сборная XXI века. Россия всегда выходила на Евро со скрипом, но не сейчас
— Мы знали, что бельгийцы хорошо контратакуют. Но не хотелось отсиживаться в защите. Нам нужно было побеждать как минимум со счётом 2:0, — пояснил сам Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Но мы отлично понимаем, что Бельгия — лучшая сборная в мире согласно рейтингу ФИФА. "Красные дьяволы" раньше всех команд отобрались на Евро. Поэтому плюсом в копилку нашей сборной можно добавить то, что из трёх пропущенных голов бельгийцев дважды им забили именно мы. А конкретно Денис Черышев и Георгий Джикия.
А теперь о более приятных вещах. В ходе этого отбора мы добились сразу нескольких значимых достижений.
Семь побед подряд
Сборная России повторила рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, который был установлен в 1995 году при Романцеве
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Дзюба побил собственный рекорд
Забив девять голов, он побил собственный рекорд по числу голов в одном цикле. В отборе на Евро-2016 он отличился восемь раз
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Самая крупная победа в истории
Россияне в августе обыграли дома Сан-Марино со счётом 9:0. Это самый крупный выигрыш нашей сборной в истории
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
18 побед Черчесова
Черчесов поднялся на третье место по числу побед со сборной. Больше него только у Романцева (36) и Хиддинка (22)
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Россия забила 33 гола
Россия стала четвёртой командой по количеству голов в отборе Евро-2020. Больше только у Бельгии (40), Италии (37) и Англии (37)
Фото © Twitter/TeamRussia
У нас сегодня закончился квалификационный турнир. Я убеждён, что если бы нам в первый день сказали, что всё закончится вот так, то все остались бы довольны. На сегодня наша задача выполнена. Теперь ждём жеребьёвку
Станислав Черчесов
Нам остаётся только сказать спасибо Станиславу Саламовичу и ребятам. Теперь ждём яркой игры и побед на Евро-2020!