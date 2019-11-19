Фанаты с фаерами и цветами подкараулили Медведеву в день её рождения

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Прославленной российской фигуристке, двукратной чемпионке мира и Европы сегодня исполняется 20 лет.

Сегодня, 19 ноября, двукратной чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой исполняется 20 лет. Её фанаты решили поздравить спортсменку, устроив сюрприз возле катка "Хрустальный". Поклонники ожидали фигуристку с фаерами, цветами и подарками.

Когда Медведева появилась, они начали петь "С днём рождения".

Сама Медведева не стала игнорировать фанатов, а радостно пообщалась с ними и приняла подарки.

Поклонники, кроме того, пытаются вывести в топ "Твиттера" хештег #happy20birthdayZhenya.

На прошедшем Гран-при России Медведева заняла второе место, однако не стала называть это подарком на день рождения. Фигуристка рассказала, что проведёт праздник в компании подруг, поедая пиццу в номере отеля, а затем сразу улетит в Канаду.

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