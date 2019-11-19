Фанаты с фаерами и цветами подкараулили Медведеву в день её рождения

Прославленной российской фигуристке, двукратной чемпионке мира и Европы сегодня исполняется 20 лет.

Сегодня, 19 ноября, двукратной чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой исполняется 20 лет. Её фанаты решили поздравить спортсменку, устроив сюрприз возле катка "Хрустальный". Поклонники ожидали фигуристку с фаерами, цветами и подарками.

ожидание было вознаграждено :) pic.twitter.com/HkJmlankVi — hamster in a cup (@blackteafairy) November 19, 2019

Когда Медведева появилась, они начали петь "С днём рождения".

«все идет не по плану»😂

все такие счастливые)) pic.twitter.com/bAauRYkNE4 — hamster in a cup (@blackteafairy) November 19, 2019

Сама Медведева не стала игнорировать фанатов, а радостно пообщалась с ними и приняла подарки.

еще фото со встречи.

самой, к сожалению, пришлось бежать на работу. надеюсь, мой подарок благополучно передадут Женечке💕 pic.twitter.com/vI0nm9wflR — hamster in a cup (@blackteafairy) November 19, 2019

Поклонники, кроме того, пытаются вывести в топ "Твиттера" хештег #happy20birthdayZhenya.

забежала на 5 минут поздравить лучшую девочку во Вселенной❤️ #happy20birthdayZhenya pic.twitter.com/85hoIP0c5q — hamster in a cup (@blackteafairy) November 19, 2019

На прошедшем Гран-при России Медведева заняла второе место, однако не стала называть это подарком на день рождения. Фигуристка рассказала, что проведёт праздник в компании подруг, поедая пиццу в номере отеля, а затем сразу улетит в Канаду.