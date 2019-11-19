"Дагестан — это Россия". Отец Хабиба объяснил отказ от флага на боях

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, дополнительное уточнение страны не требуется.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова объяснил, почему его сын не выходит на поединки с российским флагом. По словам Абдулманапа Нурмагомедова, поскольку Орёл выступает от Дагестана, он автоматически представляет Россию, поэтому дополнительное уточнение в виде флага не требуется.

— Нас объявляют: Dagestan, Russia. Дагестан — это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы — субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз как россиян, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью телеканалу "Мир 24".

Ранее Хабиб сам ответил на претензию Конора Макгрегора об отсутствии флага на его боях.