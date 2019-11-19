"Иранский Халк" дебютирует в кулачных боях. Мир ММА захлестнула волна гигантов

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Фото © nstagram/sajadgharibiofficial

"США против Ирана: третья мировая война"… Под таким провокационным названием президент промоушена Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман планирует провести в начале 2020 года ивент по правилам бокса без перчаток, где главным действующим лицом станет иранский бодибилдер-тяжелоатлет Седжад Гариби, более известный как "иранский Халк".

27-летний Гариби никогда не участвовал в поединках по боксу или ММА. И нельзя сказать, что Седжад добился каких-либо значимых достижений в тяжёлой атлетике, бодибилдинге или пауэрлифтинге. Нет. Заслуга "иранского Халка" в том, что он выглядит не как человек… А скорее как монстр. При росте 186 см вес иранца составляет более 170 кг, и надо признать, что его тело состоит из больших мышц, а не жира.

Что сможет показать Гариби в поединке по боксу без перчаток — тайна за семью печатями. Более логичным было бы выступление Седжада в поединке по правилам ММА хотя бы по той причине, что в клетке "иранский Халк" имеет возможность переводить потенциального соперника в партер, брать его своей массой, залёживать…

В Bare Knuckle FC у азиата такой возможности не будет. Не менее важный вопрос: кто станет его соперником? Никакой информации пока об этом нет, но, судя по названию планируемого турнира, им должен стать непременно представитель США. А значит, фрик-поединки с такими экзотичными ребятами, как "бразильский Руки-Базуки" Ромарио дос Сантос Алвес или известный британский актёр и бодибилдер Мартин Форд, пока что отпадают.

Своё желание выступить против иранца выразил 45-летний экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия (31-10-0), который не участвовал в боях после поединка в 2013 году в Москве. Но вряд ли руководство американского промоушена решится бросить свой интересный актив под танк в лице хоть и возрастного, но профессионального бойца. С другой стороны, не исключено, что Гариби так и не дойдёт никогда до ринга, а новость о его контракте с бойцовской организацией — всего лишь информационный вброс с целью привлечь дополнительное внимание как к самому иранцу, так и к промоушену. К примеру, тот же Мартин Форд (рост — 204 см, вес — 150 кг) пока так и не переступил порог октагона, хотя его дебют в KSW планировался ещё в начале 2019 года…

Новость о приглашении "иранского Халка" в боксёрский промоушен в очередной раз подтверждает, что всё в мире циклично. Мода на очень больших парней в так называемых боях без правил была в конце девяностых — начале нулевых. Именно в тот период преимущественно в японских организациях весь мир следил за выступлениями великанов. Любимец японской публики Фёдор Емельяненко трижды в карьере встречался на ринге с представителями очень тяжёлого веса в лице Сэмми Шилта (рост — 212 см, вес — 140 кг), Хон Ман Чоя (рост — 220 см, вес — 160 кг), Зулузиньо (рост — 201 см, вес — 180 кг).

Но в Стране восходящего солнца были и другие яркие персонажи. Паоло Сезар да Силва по прозвищу Гигант Сильва был интересен тем, что перешёл в ММА из… баскетбола и даже принимал участие в Олимпийских играх — 1988. Рост бразильца — 219 см, вес — 175 кг. Несмотря на абсолютно непригодную для смешанных единоборств техническую подготовку, Силва умудрился выиграть в двух из восьми официальных поединков. Спасибо физическим данным и выученному приёму "кимура"!

По-настоящему большой звездой в Японии стал темнокожий американец Боб Сапп (196 см; 140 кг), перешедший в бои из американского футбола. В начале своей карьеры Сапп и вовсе подавал большие надежды, выиграв, к примеру, у легенды К-1 Эрнесто Хуста. Но впоследствии Боб сдулся, став самым обычным гастролёром, торгующим скорее своими внешними данными, нежели бойцовскими навыками.

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#fangirls

Публикация от Bob Sapp (@bobsappofficial)

Впоследствии спрос на подобных ребят начал угасать. Их стали называть не иначе как фриками, а дорога в большие промоушены для них была закрыта. Не считая только историю Брока Леснара в UFC. Но это особый, исключительный случай, связанный с сумасшедшей популярностью рестлинга в США.

Спустя десятилетие популярность больших людей (даже при отсутствии бойцовского бэкграунда у промоутеров) вновь достигла больших высот. За таких ребят ведущие бойцовские лиги действительно бьются и готовы раскошеливаться. И можно с большой долей вероятности спрогнозировать, что приглашение "иранского Халка" в Bare Knuckle FC станет действительно переломным моментом в целом для индустрии боевого спорта.

Неважно, умеешь ли ты драться или нет. Главное, надеть шорты, перчатки — и вперёд! Но, как и во времена японского PRIDE, этот цикл может оказаться довольно скоротечным. Если фрики не смогут демонстрировать хоть что-либо внятное в клетке (ринге), интерес к ним со стороны фанатов быстро иссякнет. А значит, и со стороны промоутеров и спонсоров…

Примечательно, что фрик-бои набирают огромную популярность и в России. При том что фанаты ММА нашей страны на протяжении всего развития смешанных единоборств ратовали за спортивный принцип. Но всё изменчиво… Известный блогер Амиран Сардаров фактически стал первым в России менеджером, сделавшим акцент на поединках фриков. И, судя по количеству просмотров его шоу "Битва за хайп" на YouTube-канале, Амиран не прогадал.

Подхватил тенденцию и гораздо более искушённый в организации поединков по правилам ММА Камил Гаджиев. Как отмечал Лайф ранее, президент Fight Nights Global анонсировал запуск в наступающем году Гран-при тяжеловесов, где главным требованием к участникам являются внешние данные… Что ж, и до нас дошла "японская революция". Show must go on!

Автор:
Темирлан Темукаев
ТТ
Темирлан Темукаев
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