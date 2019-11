"Иранский Халк" дебютирует в кулачных боях. Мир ММА захлестнула волна гигантов

"США против Ирана: третья мировая война"… Под таким провокационным названием президент промоушена Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман планирует провести в начале 2020 года ивент по правилам бокса без перчаток, где главным действующим лицом станет иранский бодибилдер-тяжелоатлет Седжад Гариби, более известный как "иранский Халк".

27-летний Гариби никогда не участвовал в поединках по боксу или ММА. И нельзя сказать, что Седжад добился каких-либо значимых достижений в тяжёлой атлетике, бодибилдинге или пауэрлифтинге. Нет. Заслуга "иранского Халка" в том, что он выглядит не как человек… А скорее как монстр. При росте 186 см вес иранца составляет более 170 кг, и надо признать, что его тело состоит из больших мышц, а не жира.

Что сможет показать Гариби в поединке по боксу без перчаток — тайна за семью печатями. Более логичным было бы выступление Седжада в поединке по правилам ММА хотя бы по той причине, что в клетке "иранский Халк" имеет возможность переводить потенциального соперника в партер, брать его своей массой, залёживать…

В Bare Knuckle FC у азиата такой возможности не будет. Не менее важный вопрос: кто станет его соперником? Никакой информации пока об этом нет, но, судя по названию планируемого турнира, им должен стать непременно представитель США. А значит, фрик-поединки с такими экзотичными ребятами, как "бразильский Руки-Базуки" Ромарио дос Сантос Алвес или известный британский актёр и бодибилдер Мартин Форд, пока что отпадают.

Своё желание выступить против иранца выразил 45-летний экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия (31-10-0), который не участвовал в боях после поединка в 2013 году в Москве. Но вряд ли руководство американского промоушена решится бросить свой интересный актив под танк в лице хоть и возрастного, но профессионального бойца. С другой стороны, не исключено, что Гариби так и не дойдёт никогда до ринга, а новость о его контракте с бойцовской организацией — всего лишь информационный вброс с целью привлечь дополнительное внимание как к самому иранцу, так и к промоушену. К примеру, тот же Мартин Форд (рост — 204 см, вес — 150 кг) пока так и не переступил порог октагона, хотя его дебют в KSW планировался ещё в начале 2019 года…

Новость о приглашении "иранского Халка" в боксёрский промоушен в очередной раз подтверждает, что всё в мире циклично. Мода на очень больших парней в так называемых боях без правил была в конце девяностых — начале нулевых. Именно в тот период преимущественно в японских организациях весь мир следил за выступлениями великанов. Любимец японской публики Фёдор Емельяненко трижды в карьере встречался на ринге с представителями очень тяжёлого веса в лице Сэмми Шилта (рост — 212 см, вес — 140 кг), Хон Ман Чоя (рост — 220 см, вес — 160 кг), Зулузиньо (рост — 201 см, вес — 180 кг).

Но в Стране восходящего солнца были и другие яркие персонажи. Паоло Сезар да Силва по прозвищу Гигант Сильва был интересен тем, что перешёл в ММА из… баскетбола и даже принимал участие в Олимпийских играх — 1988. Рост бразильца — 219 см, вес — 175 кг. Несмотря на абсолютно непригодную для смешанных единоборств техническую подготовку, Силва умудрился выиграть в двух из восьми официальных поединков. Спасибо физическим данным и выученному приёму "кимура"!

По-настоящему большой звездой в Японии стал темнокожий американец Боб Сапп (196 см; 140 кг), перешедший в бои из американского футбола. В начале своей карьеры Сапп и вовсе подавал большие надежды, выиграв, к примеру, у легенды К-1 Эрнесто Хуста. Но впоследствии Боб сдулся, став самым обычным гастролёром, торгующим скорее своими внешними данными, нежели бойцовскими навыками.

Впоследствии спрос на подобных ребят начал угасать. Их стали называть не иначе как фриками, а дорога в большие промоушены для них была закрыта. Не считая только историю Брока Леснара в UFC. Но это особый, исключительный случай, связанный с сумасшедшей популярностью рестлинга в США.

Спустя десятилетие популярность больших людей (даже при отсутствии бойцовского бэкграунда у промоутеров) вновь достигла больших высот. За таких ребят ведущие бойцовские лиги действительно бьются и готовы раскошеливаться. И можно с большой долей вероятности спрогнозировать, что приглашение "иранского Халка" в Bare Knuckle FC станет действительно переломным моментом в целом для индустрии боевого спорта.

Неважно, умеешь ли ты драться или нет. Главное, надеть шорты, перчатки — и вперёд! Но, как и во времена японского PRIDE, этот цикл может оказаться довольно скоротечным. Если фрики не смогут демонстрировать хоть что-либо внятное в клетке (ринге), интерес к ним со стороны фанатов быстро иссякнет. А значит, и со стороны промоутеров и спонсоров…

Примечательно, что фрик-бои набирают огромную популярность и в России. При том что фанаты ММА нашей страны на протяжении всего развития смешанных единоборств ратовали за спортивный принцип. Но всё изменчиво… Известный блогер Амиран Сардаров фактически стал первым в России менеджером, сделавшим акцент на поединках фриков. И, судя по количеству просмотров его шоу "Битва за хайп" на YouTube-канале, Амиран не прогадал.

Подхватил тенденцию и гораздо более искушённый в организации поединков по правилам ММА Камил Гаджиев. Как отмечал Лайф ранее, президент Fight Nights Global анонсировал запуск в наступающем году Гран-при тяжеловесов, где главным требованием к участникам являются внешние данные… Что ж, и до нас дошла "японская революция". Show must go on!