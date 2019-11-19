Дзюба: Хочется выйти в четвертьфинал Евро-2020

Капитан сборной России Артём Дзюба оценил шансы команды на чемпионате Европы 2020 года. По его словам, национальная команда добилась значительного прогресса относительно Евро-2016 и ЧМ-2018 и теперь готова показать себя сплочённым коллективом, способным не только выйти в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда.
— Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведём дома, это для нас огромное подспорье, — цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА.
Сегодня сборная России завершает отборочный турнир Евро-2020 матчем с Сан-Марино. Игра начнётся в 22:45 по московскому времени. Чтобы стать лучшим бомбардиром квалификационного турнира Евро-2020, Артёму Дзюбе нужно забить четыре гола. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России — семь.