Дзюба: Хочется выйти в четвертьфинал Евро-2020

По словам капитана сборной России, команда способна повторить успех домашнего чемпионата мира.

Капитан сборной России Артём Дзюба оценил шансы команды на чемпионате Европы 2020 года. По его словам, национальная команда добилась значительного прогресса относительно Евро-2016 и ЧМ-2018 и теперь готова показать себя сплочённым коллективом, способным не только выйти в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда.

— Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведём дома, это для нас огромное подспорье, — цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА.

Сегодня сборная России завершает отборочный турнир Евро-2020 матчем с Сан-Марино. Игра начнётся в 22:45 по московскому времени. Чтобы стать лучшим бомбардиром квалификационного турнира Евро-2020, Артёму Дзюбе нужно забить четыре гола. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России — семь.