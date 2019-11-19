Отец Хабиба: У него восемь телохранителей. Даже за яблоками не сходить

Адбулманап Нурмагомедов считает, что деньги и слава нисколько не испортили его сына.

По словам отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, всемирная известность мешает бойцу в повседневной жизни. Из-за этого Орёл даже не может позволить себе некоторые бытовые процедуры.

— Я не думаю, что слава и популярность его испортили. Он начал её правильно использовать, от этого есть много пользы, но и много нагрузки. Он не может просто вот с сыном выйти за руку на улицу. Он не может пойти с семьёй куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Да даже просто пойти на базар, купить яблоки. Для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей. Это очень тяжело, — сказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу "Мир 24".