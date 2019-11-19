Опять допинг? Россию хотят лишить домашних матчей Евро-2020

Если РУСАДА лишится статуса соответствия, то пострадать может футбольная сборная.

У России могут отобрать статус команды — хозяйки чемпионата Европы по футболу 2020 года. Такие санкции ожидают нашу страну в случае, если Российское антидопинговое агентство лишат статуса соответствия, сообщает Daily Mail .

Заседание исполкома WADA, на котором решится судьба России, состоится 9 декабря. Оспорить санкции возможно в Спортивном арбитражном суде, но у него как раз и есть полномочия лишения страны возможности участия в Олимпиаде в Пекине и проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент планируется, что сборная России по футболу проведёт как минимум два из трёх матчей группового этапа Евро-2020 в Северной столице. Оставшаяся игра может пройти в Копенгагене, это решит жеребьёвка.