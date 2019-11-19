"Спасибо дырявому Стасу". Клуб КХЛ публично унизил своего вратаря

Скандальная запись появилась после очередного поражения магнитогорского "Металлурга".

После поражения от хабаровского "Амура" (2:3) в официальном сообществе магнитогорского "Металлурга" появилась запись с подведением итогов встречи. После традиционного краткого анализа от имени группы была сделана ремарка: "Спасибо дырявому Стасу". Речь очевидно шла о голкипере команды Станиславе Галимове.

Скандальную запись быстро удалили, а затем "Металлург" объяснил случившееся взломом соцсетей, сообщает "Спорт-Экспресс". Сейчас все пароли изменены, заверяет пресс-служба магнитогорского клуба.

В матче с "Амуром" Галимов пропустил три шайбы и был заменён. "Металлург" идёт на пятом месте в таблице Востока, уступая лидирующему "Ак Барсу" десять очков.