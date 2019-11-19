Вратарь "Динамо" впервые сыграет за сборную России в официальном матче

Антон Шунин до этого дважды защищал цвета национальной команды в товарищеских встречах.

Тренерский штаб сборной России огласил состав на заключительный матч квалификационного турнира Евро-2020. Против Сан-Марино на поле выйдет экспериментальное сочетание игроков. В частности, обращает на себя внимание смена голкипера: место в воротах займёт не Гильерме, а Антон Шунин.

Для Шунина это будет первый за восемь лет матч в составе сборной. При этом в официальных встречах это дебют для 32-летнего вратаря. Ранее он участвовал в двух товарищеских играх.

Кроме того, впервые в составе сборной сыграет защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев. В обороне ему будут помогать Джикия, Петров и Кудряшов. В центре поля появятся Оздоев, Кузяев и Алексей Миранчук. Ближе к атаке будут действовать Бакаев, Дзюба и Ионов.

Матч против сборной Сан-Марино начнётся в 22:45 по московскому времени.