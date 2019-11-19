Худшая команда РПЛ уволила главного тренера

Руководство футбольного клуба "Сочи" не выдержало нахождения на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. Главный тренер команды Александр Точилин отправлен в отставку. Об этом со ссылкой на слова самого специалиста Лайфу сообщил собственный источник. Исполняющим обязанности назначен Роман Березовский.
Точилин работал в "Сочи" с июня 2018 года. Он вывел команду в Российскую премьер-лигу, однако в высшем дивизионе команда, несмотря на множество серьёзных трансферов, так и не сумела выбраться из зоны вылета. Сейчас "Сочи" занимает 16-е место, в активе клуба 13 очков в 16 матчах.