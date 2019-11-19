Фанаты послали Дзюбу на три буквы во время матча с Сан-Марино

Капитан сборной России удостоился неприличных кричалок в свой адрес во время выездной игры.

Фанаты сборной России скандируют неприличные кричалки в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы по ходу матча против Сан-Марино. Нецензурные выкрики пробиваются даже в телетрансляцию.

Известный журналист Василий Уткин предположил, что таким образом выражают свою обиду болельщики команды Сан-Марино за то, что Дзюба рассуждал перед игрой о том, сколько голов собирается сегодня забить. Однако кричалки, судя по всему, раздаются с гостевой трибуны.

Дзюба вышел на поле в стартовом составе, в первые 50 минут ему отличиться не удалось. Счёт в матче — 3:0 в пользу сборной России, голы забили Кузяев, Петров и Миранчук.