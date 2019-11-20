Россия наколотила Сан-Марино 5 голов. Забили все, кроме Дзюбы

Команда Станислава Черчесова разгромной победой завершила отборочный турнир Евро-2020.

Заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 не имел турнирного значения ни для России, ни для Сан-Марино. Поэтому интриги нагнетались искусственно: сможет ли Дзюба забить четыре гола, чтобы стать лучшим бомбардиром квалификации? А семь, чтобы обойти Кержакова по голам за сборную?

Однако на деле всё вышло несколько иначе. Например, дебютный гол за сборную России забил Далер Кузяев, открывший счёт в игре.

Затем отличился Сергей Петров, для него это тоже первый гол в составе национальной команды.

А вот для Алексея Миранчука мяч в ворота Сан-Марино, который сделал счёт разгромным, стал уже пятым в футболке сборной России. Однако прежде он забивал исключительно в товарищеских играх, так что сегодня у него тоже случился почин.

4:0 на табло зажёг Алексей Ионов.

А завершил разгром сборной Сан-Марино Николай Комличенко. Для нападающего чешской "Млады" это тоже дебютный гол за сборную России.

⚽ Николай Комличенко забил свой дебютный гол за национальную сборную и установил окончательный счет встречи #СанМариноРоссия#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/Q9UFdA3tNY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019

А вот Дзюбе в этом матче отличиться так и не удалось. В первом тайме его плотно опекали и вообще не давали принимать мячи. Во второй половине встречи он уже начал бить и даже однажды отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда. При этом в адрес капитана сборной с трибун доносились оскорбительные кричалки.

5:0 — сборная России завершает отборочный турнир крупной победой. Теперь остаётся ждать жеребьёвки Евро-2020, которая состоится 30 ноября. Правда, она сулит не слишком много открытий: осталось узнать последнего соперника по группе (первые два — Дания и Бельгия), а также место проведения последнего матча группового этапа: Копенгаген или Санкт-Петербург.

Евро-2020, отборочный турнир.

Сан-Марино — Россия — 0:5.

Голы: Кузяев 3' (0:1), Петров 19' (0:2), Миранчук Ал. 49' (0:3), Ионов 56' (0:4), Комличенко 78' (0:5).