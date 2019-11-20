Снова "дьяволы". Сборная России сыграет с Бельгией на Евро-2020

Лучшая команда мирового рейтинга ФИФА попадает в группу В, где уже находятся Россия и Дания.

Определился второй соперник сборной России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года. Им стала сборная Бельгии. Первая команда мирового рейтинга ФИФА сыграет в группе В, где уже находятся Дания и Россия.

Это стало понятно после завершения отборочного турнира. Германия обыграла Северную Ирландию и заняла первое место в своей группе, а значит, при жеребьёвке окажется в первой корзине, как и Италия, Англия, Испания, Украина и Германия. Однако ни одна из этих команд не может попасть в группу к России, так как все они тоже являются странами — хозяйками турнира, кроме Украины, которую разводят с нашей сборной по политическим причинам.

В итоге Бельгия стала единственной топ-командой, которую можно отправить в нашу группу. Таким образом, во время жеребьёвки Евро-2020, которая состоится 30 ноября, сборной России останется узнать последнего соперника, а также место проведения третьего матча группового этапа: Копенгаген или Санкт-Петербург.

Напомним, что сборная России никогда не выигрывала у сборной Бельгии. Два матча закончились вничью, а пять — победами бельгийцев. В том числе и обе игры отборочного турнира Евро-2020.