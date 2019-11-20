Кучеров получил травму после жёсткого приёма канадского хоккеиста

"Тампа" в итоге проиграла, а россиянина теперь ждёт углублённое медицинское обследование.

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров не смог завершить выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луис Блюз" из-за травмы. В конце второго периода при счёте 1:1 россиянин попал под мощный силовой приём форварда хозяев Брэйдена Шенна.

Стоит отметить, что свой хит Шенн выполнил достаточно чисто. Да, Никита к моменту столкновения избавился от шайбы, но нападающий "музыкантов" при исполнении силового приёма коньки от льда не отрывал, да и в голову никакого удара не наносил. Однако Шенну пришлось повозиться с партнёрами Кучерова, которые ринулись мстить за Никиту. В итоге канадский форвард был удалён на две минуты за грубость, а Кучеров сразу после инцидента покинул площадку и в третьем периоде на льду не появился. По словам главного тренера "Тампы" Джона Купера, Никита хотел вернуться в игру, но не смог. Теперь лидера "молний" ждёт углублённое медицинское обследование.

"Тампа" без Кучерова уступила со счётом 1:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (38'), Оскар Сундквист (47') и Джаден Шварц (60'). У "молний" единственный точный бросок — на счету Энтони Чирелли (17').

Регулярный чемпионат НХЛ

"Сент-Луис Блюз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 3:1 (0:1; 1:0; 2:0)