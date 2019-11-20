Голкипер "Вегаса" в кошачьем прыжке поймал шайбу, летящую в его ворота

Этим спасением Марк-Андре Флёри принёс победу своей команде в игре против "Торонто".

Голкипер клуба "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флёри в ходе победного для его команды матча с "Торонто" (4:2) совершил невероятное спасение своих ворот от гола. Менее чем за четыре минуты до конца поединка, когда "рыцари" выигрывали 3:2, Флёри в сумасшедшем прыжке поймал шайбу ловушкой, не позволив канадцу Нику Петану сравнять счёт.

Отметим, что результативную передачу в матче оформил нападающий "Торонто" Илья Михеев. Россиянин в середине третьего периода ассистировал Джейсону Спецце. Однако эти старания Михеева не спасли "листья" от очередного, уже шестого, поражения кряду.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вегас Голден Найтс" — "Торонто Мейпл Лифс" — 4:2 (0:0; 1:0; 3:2)