Сборная России после разгромной победы подарила игрокам Сан-Марино матрёшки

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В твиттере национальной команды по футболу показали фотографию с матрёшками в местном стиле санмаринцев.

— Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле, — говорится в сообщении сборной России.

Наша сборная одержала разгромную победу над Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2020. По итогу команда Черчесова занимает второе место в группе.

Также отметим, что уже определились два соперника россиян на Евро-2020. Это Бельгия и Дания. Третий оппонент станет известен по результатам жеребьёвки.

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