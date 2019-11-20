Сборная России после разгромной победы подарила игрокам Сан-Марино матрёшки

В твиттере национальной команды по футболу показали фотографию с матрёшками в местном стиле санмаринцев.

Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок - традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле! 🎁 pic.twitter.com/X358AM9G7S — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019

— Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле, — говорится в сообщении сборной России.

Наша сборная одержала разгромную победу над Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2020. По итогу команда Черчесова занимает второе место в группе.

Также отметим, что уже определились два соперника россиян на Евро-2020. Это Бельгия и Дания. Третий оппонент станет известен по результатам жеребьёвки.