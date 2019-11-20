Японская соперница Загитовой подготовила против неё секретное оружие

Рика Кихира заявила в произвольную программу на Гран-при Японии четверной прыжок.

На этой неделе в японском Саппоро пройдёт заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. В женском турнире фавориток трое: россиянки Алина Загитова и Алёна Косторная, а также японка Рика Кихира. И хозяйка льда внесла серьёзный дисбаланс в расстановку сил своей дерзкой заявкой: три тройных акселя и четверной сальхов.

Почему это опасно для россиянок? Потому что они ответить тем же не смогут. И если Алёна Косторная владеет тройным акселем и тоже планирует исполнить его трижды, то вот в арсенале олимпийской чемпионки Алины Загитовой вообще нет ультрапрыжков: ни тройного акселя, ни любого из четверных.

При условии, что все фигуристки исполнят все элементы чисто, Кихира перед родной публикой может обскакать Загитову и даже Косторную. Учитывая, что японка в Канаде набрала 230 баллов, а Алёна во Франции — 236, четверной прыжок может склонить чашу весов в сторону Кихиры.

Японская фигуристка, в прошлом году выигравшая у Загитовой финал Гран-при, пока не исполняла четверного прыжка на соревнованиях, но давно его тренирует. Получится ли у неё удивить весь мир на домашнем льду и сделать вызов Трусовой и Щербаковой, покажет NHK Trophy. Короткую программу девушки покажут в пятницу, 22 ноября, а произвольную — на следующий день.