"Не болельщики и не герои". Сборная России написала пост об обматеривших Дзюбу

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Мы в @teamrussia любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои. #ктовытакие