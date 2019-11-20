"Не болельщики и не герои". Сборная России написала пост об обматеривших Дзюбу

Фанаты послали Дзюбу на три буквы во время матча с Сан-Марино
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Мы в @teamrussia любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои. #ктовытакие
— Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. На стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои, — написали в аккаунте сборной с хештегом #ктовытакие.
Сам матч завершился со счётом 5:0 в пользу российской сборной.