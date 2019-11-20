"Это позор!" Бельгийцы в ярости от новой встречи со сборной России

Футболист лучшей сборной мира раскритиковал УЕФА, который снова свёл команды из одной отборочной группы.

После завершения отборочного турнира Евро-2020 состав одной из групп уже практически известен. В квартете В совершенно точно сыграют сборные России, Дании и Бельгии. При этом наша и бельгийская сборные вышли в турнир из одной отборочной группы.

— Это позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол всё больше и больше превращается в бизнес, — прокомментировал такой сценарий футболист сборной Бельгии Кевин де Брёйне порталу HLN.

Жеребьёвка Евро-2020 состоится 30 ноября. Однако сборной России предстоит узнать на ней немного: третьего соперника (Уэльс или Финляндия) и место проведения финального матча группового этапа (Копенгаген или Санкт-Петербург).

В отборочном турнире бельгийцы дважды победили Россию (3:1 и 4:1) и вышли из группы с первого места, наша команда стала второй.