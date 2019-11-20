"Спартак" в Мытищах по буллитам переиграл "Локомотив"

Подопечные Олега Знарка в ходе матча имели преимущество в две шайбы, однако сумели победить ярославцев только в серии буллитов.

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" принимал ярославский "Локомотив". Встреча прошла на арене в Мытищах и закончилась победой красно-белых в серии буллитов — 4:3.

Спартаковцы на исходе первого периода открыли счёт: Максим Цыплаков убежал в контратаку и пробил Илью Коновалова — 1:0.

Ответ "Локомотива" не заставил себя ждать. Уже на первой минуте второго периода Артём Ильенко сравнял счёт — 1:1.

Красно-белым удалось не только вновь выйти вперёд, но и увеличить своё преимущество до двух шайб — по голу оформили Дмитрий Вишневский (33') и Патрик Херсли (42' большинство) — 3:1.

Ярославцы не бросили игру и были вознаграждены за свою настойчивость. Сначала Стефан Да Коста на 14-й минуте заключительного периода вернул железнодорожников в игру, а за минуту до финальной сирены шведский легионер "Локо" Антон Ландер подарил болельщикам овертайм.

В дополнительное время удача ни одной из команд не улыбнулась. Всё в этой встрече решил один точный послематчевый бросок в исполнении спартаковского защитника Якова Рылова.

4:3 — подопечные Олега Знарка одерживают девятую победу в последних 11 матчах. Следующую игру красно-белые проведут 21 ноября против минского "Динамо". Встреча пройдёт также на арене в Мытищах.