"Спартак" в Мытищах по буллитам переиграл "Локомотив"

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" принимал ярославский "Локомотив". Встреча прошла на арене в Мытищах и закончилась победой красно-белых в серии буллитов — 4:3.
Спартаковцы на исходе первого периода открыли счёт: Максим Цыплаков убежал в контратаку и пробил Илью Коновалова — 1:0.
Ответ "Локомотива" не заставил себя ждать. Уже на первой минуте второго периода Артём Ильенко сравнял счёт — 1:1.
Красно-белым удалось не только вновь выйти вперёд, но и увеличить своё преимущество до двух шайб — по голу оформили Дмитрий Вишневский (33') и Патрик Херсли (42' большинство) — 3:1.
Ярославцы не бросили игру и были вознаграждены за свою настойчивость. Сначала Стефан Да Коста на 14-й минуте заключительного периода вернул железнодорожников в игру, а за минуту до финальной сирены шведский легионер "Локо" Антон Ландер подарил болельщикам овертайм.
В дополнительное время удача ни одной из команд не улыбнулась. Всё в этой встрече решил один точный послематчевый бросок в исполнении спартаковского защитника Якова Рылова.
🏒Победный буллит Якова Рылова🚨 pic.twitter.com/r6DcHLDw6S— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 20, 2019
4:3 — подопечные Олега Знарка одерживают девятую победу в последних 11 матчах. Следующую игру красно-белые проведут 21 ноября против минского "Динамо". Встреча пройдёт также на арене в Мытищах.
- Регулярный чемпионат КХЛ
- "Спартак" М — "Локомотив" — 4:3 Б (1:0; 1:1; 1:2; 0:0; 1:0)
- "Салават Юлаев" — "Куньлунь РС" — 1:0 (1:0; 0:0; 0:0)
- "Сочи" — "Северсталь" — 4:2 (0:2; 1:0; 3:0)
- "Динамо" Р — "Динамо" М — 3:4 ОТ (0:0; 1:2; 2:1; 0:1)