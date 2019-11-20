ХК ЦСКА прервал серию из четырёх поражений

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме оказался сильнее подольского "Витязя" — 3:2.
Армейцы быстро повели в счёте, забросив две шайбы на второй минуте встречи. Голами у красно-синих отметились нападающие Михаил Григоренко (большинство) и Сергей Толчинский.
"Богатыри" сумели сравнять счёт усилиями Йоонаса Ярвинена и Алексея Бывальцева — 2:2.
Победу армейцам на четвёртой минуте овертайма принёс точный бросок Константина Окулова.
3:2 — ЦСКА прерывает неудачную серию из четырёх матчей. Следующую игру подопечные Игоря Никитина проведут 24 ноября в Екатеринбурге против "Автомобилиста". "Витязь" же 22 ноября в Подольске примет рижское "Динамо".
Регулярный чемпионат КХЛ
"Витязь" (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:2; 0:0; 1:0; 0:1).