Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу

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Фото © Twitter / Washington Capitals

На один день капитан "Вашингтона" сменил коньки с клюшкой на тесто, колбаски пеперони и сыр.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в благотворительной программе. Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы.

Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.

Отметим, что с каждой проданной пиццы компания пожертвует $1 в благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых набрал 25 (15+10) баллов за результативность.

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