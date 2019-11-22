Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в благотворительной программе. Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы.
.@ovi8 is making pizzas!! Keep it going for @WishMidAtlantic, we’re donating $1 of every order today!#PizzasHere🍕! pic.twitter.com/kpPOnSzyUt— Papa John's of DC (@PapaJohns_DMV) November 21, 2019
You knew this day wouldn’t be complete with @ovi8 making some za! @PapaJohns_DMV— Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2019
🍕🍕🍕 pic.twitter.com/DIznnMcEkg
Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
SURPRISE! #PIZZAISHERE!!! 🍕😂@PapaJohns_DMV https://t.co/fvMPKPceLs pic.twitter.com/vHp5ObR1sO— Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2019
Отметим, что с каждой проданной пиццы компания пожертвует $1 в благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых набрал 25 (15+10) баллов за результативность.