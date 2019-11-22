Хабиб, готовься! Непобедимый чемпион Мейвезер объявил о возвращении

Один из самых успешных боксёров в истории решил возобновить карьеру в 2020 году.

Легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры в 2020 году. В феврале спортсмену с сумасшедшим рекордом 50-0 исполнится уже 43 года. Однако Мейвезер вряд ли вернётся в большой бокс. Судя по фотографии с боссом Абсолютного бойцовского чемпионата Даной Уайтом, Флойд снова решил помериться силами с бойцом UFC.

— Я и Дана Уайт снова работаем вместе, чтобы принести миру ещё одно захватывающее событие в 2020 году, — написал Мейвезер.

Речь почти наверняка идёт о поединке против чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Возможность проведения боя между двумя непобедимыми чемпионами уже неоднократно обсуждалась. Отец и тренер Нурмагомедова в очередной раз косвенно это подтвердил.

— Для боя с Мейвезером нам нужен полугодовой сбор с командой украинского боксёра Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что — посмотрим, — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, что последний на данный момент бой Мейвезер провёл как раз против бойца UFC. Экс-чемпион организации в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор продержался против Флойда десять раундов, но всё же проиграл.