"Кто и где видел лучше?" Косторная установила рекорд всех времён в Японии

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16-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе перещеголяла даже своих подруг с четверными прыжками.

В японском Саппоро стартовал последний этап Гран-при текущего сезона. В соревнованиях у девушек завершилась короткая программа, и она принесла совершенно невероятный результат. Победительницей стала 16-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная.

И сам факт первого места победительницы юниорского финала Гран-при и золотой медалистки Гран-при Франции не так удивителен, как её оценки. За свой прокат Косторная получила 85,04 балла и больше чем на балл перебила мировой рекорд Рики Кихиры. Более того, такого невероятного результата в короткой программе не удавалось достичь никому и никогда и по старой системе оценок — это действительно рекорд всех времён.

— Выдающееся катание! Какой аксель! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий. Кто и где видел лучше? Публика стоя встречает Алёну. Правильно, вставайте! — прокомментировала прокат спортсменки заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

По итогам короткой программы Косторная заняла, само собой, первое место. Хозяйку льда Рику Кихиру она опередила на пять с небольшим баллов, а олимпийскую чемпионку Алину Загитову — почти на 20.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Короткая программа

  1. Алёна Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд)
  2. Рика Кихира (Япония) — 79,89
  3. Карен Чен (США) — 67,21
  4. Алина Загитова (Россия) — 66,84
  5. Мако Ямашита (Япония) — 65,70
  6. Лим Ын Су (Южная Корея) — 65,28
  7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85
  8. Юхана Йокои (Япония) — 62,67
  9. Старр Эндрюс (США) — 58,92
  10. Кайлани Крейн (Австралия) — 55,82
  11. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 49,77
  12. Меган Вессенберг (США) — 44,78
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