"Кто и где видел лучше?" Косторная установила рекорд всех времён в Японии

16-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе перещеголяла даже своих подруг с четверными прыжками.

В японском Саппоро стартовал последний этап Гран-при текущего сезона. В соревнованиях у девушек завершилась короткая программа, и она принесла совершенно невероятный результат. Победительницей стала 16-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная.

Beautiful and smooth 3 Axel by Alena Kostornaia 🇷🇺 who's in a class of her own in Sapporo.



🔢 Live Results: https://t.co/Sc18QlwTJL



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/NeDWlnz3NO — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 22, 2019

И сам факт первого места победительницы юниорского финала Гран-при и золотой медалистки Гран-при Франции не так удивителен, как её оценки. За свой прокат Косторная получила 85,04 балла и больше чем на балл перебила мировой рекорд Рики Кихиры. Более того, такого невероятного результата в короткой программе не удавалось достичь никому и никогда и по старой системе оценок — это действительно рекорд всех времён.

— Выдающееся катание! Какой аксель! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий. Кто и где видел лучше? Публика стоя встречает Алёну. Правильно, вставайте! — прокомментировала прокат спортсменки заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

По итогам короткой программы Косторная заняла, само собой, первое место. Хозяйку льда Рику Кихиру она опередила на пять с небольшим баллов, а олимпийскую чемпионку Алину Загитову — почти на 20.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Короткая программа