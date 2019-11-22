"Кто и где видел лучше?" Косторная установила рекорд всех времён в Японии

В японском Саппоро стартовал последний этап Гран-при текущего сезона. В соревнованиях у девушек завершилась короткая программа, и она принесла совершенно невероятный результат. Победительницей стала 16-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная.
Beautiful and smooth 3 Axel by Alena Kostornaia 🇷🇺 who's in a class of her own in Sapporo.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 22, 2019
🔢 Live Results: https://t.co/Sc18QlwTJL
#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/NeDWlnz3NO
И сам факт первого места победительницы юниорского финала Гран-при и золотой медалистки Гран-при Франции не так удивителен, как её оценки. За свой прокат Косторная получила 85,04 балла и больше чем на балл перебила мировой рекорд Рики Кихиры. Более того, такого невероятного результата в короткой программе не удавалось достичь никому и никогда и по старой системе оценок — это действительно рекорд всех времён.
— Выдающееся катание! Какой аксель! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий. Кто и где видел лучше? Публика стоя встречает Алёну. Правильно, вставайте! — прокомментировала прокат спортсменки заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
По итогам короткой программы Косторная заняла, само собой, первое место. Хозяйку льда Рику Кихиру она опередила на пять с небольшим баллов, а олимпийскую чемпионку Алину Загитову — почти на 20.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
NHK Trophy
Саппоро, Япония
Женщины
Короткая программа
- Алёна Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд)
- Рика Кихира (Япония) — 79,89
- Карен Чен (США) — 67,21
- Алина Загитова (Россия) — 66,84
- Мако Ямашита (Япония) — 65,70
- Лим Ын Су (Южная Корея) — 65,28
- Софья Самодурова (Россия) — 63,85
- Юхана Йокои (Япония) — 62,67
- Старр Эндрюс (США) — 58,92
- Кайлани Крейн (Австралия) — 55,82
- Мэ Беренис Мейте (Франция) — 49,77
- Меган Вессенберг (США) — 44,78