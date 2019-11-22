Это возраст. Загитова расстроила японских фанатов худшим прокатом за два года

Олимпийская чемпионка после короткой программы занимает промежуточное четвёртое место.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась со своей короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка в начале проката исполнила сольный лутц вместо каскада, а затем попыталась добавить риттбергер к флипу, но осилила только оборот.

Учитывая, что программа Загитовой и без того была слабее, чем у конкуренток, с учётом ошибок российская спортсменка получила непривычно низкие для себя баллы — 66,84 балла. Меньше Загитова в последний раз набирала аж в 2017 году.

По итогам короткой программы действующая чемпионка мира не смогла порадовать японскую публику, которая от неё без ума, даже попаданием в тройку. Загитову обошли не только соотечественница Алёна Косторная (85,04 — мировой рекорд) и японка Рика Кихира (79,89), но и американка Карен Чен (67,21).

— Очень хорошая программа. Очень жаль — испортила. Конечно, после таких оценок Косторной кататься, наверное, тяжело. Начала оформляться. Выигрывала, выигрывала — начала оформляться, это всё равно будет: изменения в фигуре, центр тяжести и так далее. Не надо расстраиваться — надо немножко подождать. Мы подождали — мы дождались у Жени Медведевой прекрасного проката. Не расстраивайся, голубка, терпи. Терпи, — прокомментировала прокат фигуристки заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Произвольную программу девушки представят завтра, 23 ноября, начало — в 10:50 по московскому времени.