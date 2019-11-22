Это возраст. Загитова расстроила японских фанатов худшим прокатом за два года

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Олимпийская чемпионка после короткой программы занимает промежуточное четвёртое место.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась со своей короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка в начале проката исполнила сольный лутц вместо каскада, а затем попыталась добавить риттбергер к флипу, но осилила только оборот.

Учитывая, что программа Загитовой и без того была слабее, чем у конкуренток, с учётом ошибок российская спортсменка получила непривычно низкие для себя баллы — 66,84 балла. Меньше Загитова в последний раз набирала аж в 2017 году.

По итогам короткой программы действующая чемпионка мира не смогла порадовать японскую публику, которая от неё без ума, даже попаданием в тройку. Загитову обошли не только соотечественница Алёна Косторная (85,04 — мировой рекорд) и японка Рика Кихира (79,89), но и американка Карен Чен (67,21).

— Очень хорошая программа. Очень жаль — испортила. Конечно, после таких оценок Косторной кататься, наверное, тяжело. Начала оформляться. Выигрывала, выигрывала — начала оформляться, это всё равно будет: изменения в фигуре, центр тяжести и так далее. Не надо расстраиваться — надо немножко подождать. Мы подождали — мы дождались у Жени Медведевой прекрасного проката. Не расстраивайся, голубка, терпи. Терпи, прокомментировала прокат фигуристки заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Произвольную программу девушки представят завтра, 23 ноября, начало — в 10:50 по московскому времени.

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