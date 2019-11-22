"Рекорд Косторной не сбил". Загитова назвала причины провала в Японии

По словам олимпийской чемпионки, ей помешало излишнее спокойствие во время короткой программы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выдала неудачный прокат короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Фигуристка не осилила каскад, из-за чего получила худшие оценки за два года. Спортсменка связала это с отсутствием адреналина. При этом Загитова заявила, что мировой рекорд Алёны Косторной, который случился прямо перед её прокатом, ей совсем не помешал.

— Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной, — цитирует фигуристку ТАСС.

Напомним, по итогам короткой программы Алёна Косторная заняла первое место с мировым рекордом — 85,04 балла. Хозяйку льда Рику Кихиру (второе место) она опередила на пять с небольшим баллов, а олимпийскую чемпионку Алину Загитову (четвёртое место) — почти на 20.

Произвольную программу на Гран-при Японии девушки представят завтра, 23 ноября, начало — в 10:50 по московскому времени.