"С ней намного проще". Косторная проговорилась о секретных методах Тутберидзе

По словам фигуристки, присутствие главного тренера помогло ей установить мировой рекорд.

Российская фигуристка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии. По словам спортсменки, добиться такого выдающегося результата ей помогло в том числе присутствие у борта её тренера Этери Тутберидзе.

— С Этери Георгиевной нам всегда намного проще, потому что это главный тренер, ты это чувствуешь, хочется показать всё ещё лучше. Плюс она своими способами умеет направить на прокат. Я не буду о них рассказывать, но они очень действенны, — цитирует Косторную "Р-спорт".

Косторная отметила, что с уважением относится к японке Рике Кихире, которая заявила в произвольной программе пока не подвластный россиянке четверной прыжок. По словам ученицы Тутберидзе, она постарается показать свой максимум, а по местам спортсменок расставят судьи.

Напомним, по итогам короткой программы Алёна Косторная заняла первое место с мировым рекордом — 85,04 балла. Хозяйку льда Рику Кихиру (второе место) она опередила на пять с небольшим баллов, а олимпийскую чемпионку Алину Загитову (четвёртое место) — почти на 20.

Это возраст. Загитова расстроила японских фанатов худшим прокатом за два года

Олимпийская чемпионка заявила, что ей помешал не рекорд подруги по команде, а излишнее спокойствие перед прокатом.

Произвольную программу на Гран-при Японии девушки представят завтра, 23 ноября, начало — в 10:50 по московскому времени.