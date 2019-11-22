У сборной России отобрали домашний матч Евро-2020

По итогам жеребьёвки стало известно, что третий матч группового этапа национальная команда проведёт в Копенгагене.

В рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведёт два матча на домашней арене в Санкт-Петербурге. Третий матч, который изначально тоже должен был пройти на "Газпром-арене", перенесли в Копенгаген. Так решила жеребьёвка УЕФА.

Отметим, что и Россия, и Дания входят в число стран — хозяев Евро-2020, а потому именно с помощью жребия пришлось решать, какая из команд проведёт весь групповой этап на родном поле.

Напомним, что вторым соперником сборной России станет Бельгия. Последний оппонент команды Черчесова определится во время жеребьёвки, которая пройдёт 30 ноября.

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