У сборной России отобрали домашний матч Евро-2020

В рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведёт два матча на домашней арене в Санкт-Петербурге. Третий матч, который изначально тоже должен был пройти на "Газпром-арене", перенесли в Копенгаген. Так решила жеребьёвка УЕФА.
⚡️ Матч группы В #ЕВРО2020 между сборными России и Дании пройдет в Копенгагене!@TeamRussia @rfsruofficial pic.twitter.com/dG0peioD0l— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 22, 2019
Отметим, что и Россия, и Дания входят в число стран — хозяев Евро-2020, а потому именно с помощью жребия пришлось решать, какая из команд проведёт весь групповой этап на родном поле.
Напомним, что вторым соперником сборной России станет Бельгия. Последний оппонент команды Черчесова определится во время жеребьёвки, которая пройдёт 30 ноября.