Эффект "бабочки". Роковая ошибка в Японии может больно ударить по Загитовой

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой серьёзные проблемы в Японии. Фигуристка допустила ошибку в короткой программе, из-за чего оказалась на промежуточном четвёртом месте. Эта позиция — зона риска для Загитовой, потому что если она опустится в итоговом протоколе хотя бы на одну ступень, то впервые в карьере останется без финала Гран-при.

Что не так с прокатом Загитовой?

Если смотреть выступление Алины Загитовой в короткой программе Гран-при совсем неподготовленным взглядом, может показаться, что оно вовсе и не было плохим. Провал выдаёт лишь выражение лица самой олимпийской чемпионки — уходя со льда и сидя в ожидании оценок, она едва сдерживала слёзы.

В чём же именно ошиблась Алина? В самом начале программы у неё был заявлен каскад тройной лутц — тройной риттбергер, однако фигуристка осилила только первый прыжок. Затем она попыталась повторить свой олимпийский подвиг и перекроить программу прямо на ходу. Однако план по присоединению тройного риттбергера к тройному флипу с треском провалился. Загитова прыгнула так называемую бабочку — то есть прыжок в один оборот. Это даже хуже, чем упасть с докрученного прыжка, потому что спортсменка в итоге осталась без элемента и схлопотала максимальные минусы от всех судей.

Насколько плох результат?

В итоге Загитова получила за короткую программу всего 66,84 балла. Для неё это действительно плохо, потому что меньше Алина набирала всего два раза в карьере! И последний раз случился аж два года назад — на далёком Гран-при Франции, где фигуристка получила 62,46 балла. Причём тогда судили ещё по старой системе, где бонусы за прыжки находились в диапазоне от минус трёх до плюс трёх, а не от минус пяти до плюс пяти, как сейчас.

Чем это грозит?

Загитова со своим результатом расположилась на четвёртом месте, и это действительно опасный момент. Дело в том, что именно эта позиция является пограничной для попадания фигуристки в финал Гран-при. Сейчас туда попали только Анна Щербакова и Александра Трусова (по 30 баллов). За оставшиеся путёвки идёт ожесточённая борьба. Если Гран-при Японии завершится с таким же результатом, как и короткая программа, мы получим следующую таблицу:

Александра Трусова — 30 баллов; Анна Щербакова — 30 баллов; Алёна Косторная — 30 баллов; Рика Кихира — 28 баллов; Брэди Теннел — 22 балла; Алина Загитова — 22 балла.

Однако 22 балла имеют также Сатоко Мияхара, Мэрайя Белл и Елизавета Туктамышева. И если последние две уже не смогут претендовать на место Загитовой, то вот японка — вполне. Если олимпийская чемпионка займёт четвёртое место, но наберёт меньше 120 баллов за произвольную программу, то в финале окажется именно Мияхара.

Рассмотрим и более жёсткий, но вполне возможный сценарий. Если вдруг Загитова займёт пятое место, то окажется в ситуации Евгении Медведевой: 2-е + 5-е место на этапах Гран-при, 20 баллов в сумме и непопадание в финал. Может ли такое произойти? К сожалению, да.

Загитова уже не сможет догнать Косторную и Кихиру, если только те не упадут со всех своих прыжков. Поэтому её задача — отоборонять четвёртое место и попробовать забраться на третье. Тогда она себя обезопасит. Но эта задача будет непростой ввиду большой конкуренции: Карен Чен, Алина Загитова, Мако Ямашита и Лим Ын набрали примерно одинаковое количество баллов, и чья-либо ошибка может оказаться слишком дорогой. Контент Загитовой оценивается выше любой спортсменки из этого квартета, но если она снова ошибётся, то может лишить себя шансов на финал.

В чём причины провала?

Сама фигуристка объяснила неудачное выступление недостатком адреналина. Дескать, расслабилась и поплатилась за это.

Я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной Алина Загитова Видео © Первый канал

Однако не исключено, что причины могут крыться и в другом. Загитова вышла на лёд со специальными тейпами в области спины. Возможно, что это просто профилактическая мера, однако очень может быть, что олимпийская чемпионка испытывает физический дискомфорт. Учитывая начавшиеся проблемы из-за возрастных изменений тела, о которых открыто говорила сама фигуристка, такой сценарий нельзя исключать.

Насколько финал важен?

Непопадание в финал Гран-при чемпионской серии — большой имиджевый удар по действующей чемпионке мира. Если так действительно произойдёт, для всего мира это будет означать окончательное свержение чемпионки с трона — то же самое, что случилось с Медведевой год назад. Причём, по злой иронии, тоже "от руки" подруг по группе Тутберидзе (хотя по факту дело в собственных ошибках).

Тем более что Загитова за всю свою карьеру не пропустила ни одного финала Гран-при! В сезоне 2016/17 она стала лучшей среди юниоров, в олимпийский сезон была лучшей уже на взрослом уровне. А в прошлом году уступила в финале Рике Кихире.