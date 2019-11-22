СКА отправил пять шайб в ворота "Северстали"

Дубль Андрея Кузьменко помог петербургским армейцам разгромить дома череповецкий клуб.

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на родном льду со счётом 5:2 победил череповецкую "Северсталь". Двумя заброшенными шайбами отметился нападающий армейцев Андрей Кузьменко.

Форвард в середине первого периода открыл счёт, хорошо поработав на чужом пятаке.

А на старте третьего периода забросил пятую шайбу хозяев, хладнокровно переиграв вратаря гостей.

Помимо Кузьменко в составе победителей по голу записали на свой счёт Антон Бурдасов (20'), Сергей Плотников (24') и Евгений Кетов (39'). У "Северстали" две шайбы забросили нападающие Адам Лишка (16') с Кириллом Капустиным (57').

Эта победа стала пятой подряд для подопечных Алексея Кудашова. Армейцы, набрав 40 очков, поднялись на второе место в Западной конференции. Выше только ЦСКА, который опережает петербургский клуб на три очка.

Регулярный чемпионат КХЛ