СКА отправил пять шайб в ворота "Северстали"

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на родном льду со счётом 5:2 победил череповецкую "Северсталь". Двумя заброшенными шайбами отметился нападающий армейцев Андрей Кузьменко.
Форвард в середине первого периода открыл счёт, хорошо поработав на чужом пятаке.
А на старте третьего периода забросил пятую шайбу хозяев, хладнокровно переиграв вратаря гостей.
Помимо Кузьменко в составе победителей по голу записали на свой счёт Антон Бурдасов (20'), Сергей Плотников (24') и Евгений Кетов (39'). У "Северстали" две шайбы забросили нападающие Адам Лишка (16') с Кириллом Капустиным (57').
Эта победа стала пятой подряд для подопечных Алексея Кудашова. Армейцы, набрав 40 очков, поднялись на второе место в Западной конференции. Выше только ЦСКА, который опережает петербургский клуб на три очка.
Регулярный чемпионат КХЛ
- СКА (Санкт-Петербург) — "Северсталь" (Череповец) — 5:2
- "Сибирь" (Новосибирск) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 1:4
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Ак Барс" (Казань) — 1:5
- "Салават Юлаев" (Уфа) — "Амур" (Хабаровск) — 5:3
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 0:2
- "Витязь" (Подольск) — "Динамо" (Рига) — 4:1
- "Йокерит" (Хельсинки) — "Динамо" (Москва) — 3:1
- "Сочи" — "Локомотив" (Ярославль) — 2:5