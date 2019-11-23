Подвинула Трусову! Косторная выиграла Гран-при Японии с космическим результатом

Российской фигуристке не хватило всего одного балла до мирового рекорда по сумме двух программ.

В японском Саппоро завершилась произвольная программа в соревнованиях девушек. Победительницей заключительного этапа Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. 16-летняя спортсменка накануне выиграла короткую программу с мировым рекордом и сегодня снова была великолепна на льду. В произвольной программе она тоже стала лучшей, опередив японку Рику Кихиру и соотечественницу Алину Загитову.

👩‍🎤 A little bit of rock and dance to brighten up your day, courtesy of Alena Kostornaia 🇷🇺#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/2u3XHvmRVI — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 23, 2019

Косторная чисто исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа, но на сольном акселе допустила небольшую помарку — степ-аут. Даже эта мини-оплошность не помешала российской фигуристке набрать невероятную сумму баллов — 154,96. Её сумма на этом этапе — ровно 240 баллов, до мирового рекорда Александры Трусовой не хватило всего одного балла.

Косторная уверенно вышла в финал чемпионской серии, легко выиграв оба своих этапа. Причём здесь она как раз, пусть и всего на полбалла, но перещеголяла Александру Трусову! Общая сумма баллов Косторной за два этапа Гран-при — 476. А королевы четверных — 475,49.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Итоговое положение

Алёна Косторная (Россия) — 240,00 Рика Кихира (Япония) — 231,84 Алина Загитова (Россия) — 217,99 Юхана Йокои (Япония) — 189,54 Мако Ямашита (Япония) — 189,25 Софья Самодурова (Россия) — 183,27 Лим Ын Су (Южная Корея) — 172,47 Старр Эндрюс (США) — 166,72 Карен Чен (США) — 165,70 Кайлани Крейн (Австралия) — 165,46 Мэ Беренис Мейте (Франция) — 159,98 Меган Вессенберг (США) — 131,73

Произвольная программа