Подвинула Трусову! Косторная выиграла Гран-при Японии с космическим результатом

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Российской фигуристке не хватило всего одного балла до мирового рекорда по сумме двух программ.

В японском Саппоро завершилась произвольная программа в соревнованиях девушек. Победительницей заключительного этапа Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. 16-летняя спортсменка накануне выиграла короткую программу с мировым рекордом и сегодня снова была великолепна на льду. В произвольной программе она тоже стала лучшей, опередив японку Рику Кихиру и соотечественницу Алину Загитову.

Косторная чисто исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа, но на сольном акселе допустила небольшую помарку — степ-аут. Даже эта мини-оплошность не помешала российской фигуристке набрать невероятную сумму баллов — 154,96. Её сумма на этом этапе — ровно 240 баллов, до мирового рекорда Александры Трусовой не хватило всего одного балла.

Косторная уверенно вышла в финал чемпионской серии, легко выиграв оба своих этапа. Причём здесь она как раз, пусть и всего на полбалла, но перещеголяла Александру Трусову! Общая сумма баллов Косторной за два этапа Гран-при — 476. А королевы четверных — 475,49.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Итоговое положение

  1. Алёна Косторная (Россия) — 240,00
  2. Рика Кихира (Япония) — 231,84
  3. Алина Загитова (Россия) — 217,99
  4. Юхана Йокои (Япония) — 189,54
  5. Мако Ямашита (Япония) — 189,25
  6. Софья Самодурова (Россия) — 183,27
  7. Лим Ын Су (Южная Корея) — 172,47
  8. Старр Эндрюс (США) — 166,72
  9. Карен Чен (США) — 165,70
  10. Кайлани Крейн (Австралия) — 165,46
  11. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 159,98
  12. Меган Вессенберг (США) — 131,73

Произвольная программа

  1. Алёна Косторная (Россия) — 154,96
  2. Рика Кихира (Япония) — 151,95
  3. Алина Загитова (Россия) — 151,15
  4. Юхана Йокои (Япония) — 126,87
  5. Мако Ямашита (Япония) — 123,55
  6. Софья Самодурова (Россия) — 119,42
  7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 110,21
  8. Кайлани Крейн (Австралия) — 109,64
  9. Старр Эндрюс (США) — 107,80
  10. Лим Ын Су (Южная Корея) — 107,19
  11. Карен Чен (США) — 98,49
  12. Меган Вессенберг (США) — 86,95
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