"Сделала выводы". Клеопатра Загитова героически вырвала путёвку в финал

Олимпийская чемпионка показала идеальное исполнение произвольной программы, что позволило ей занять третье место в Японии.

Алина Загитова после неудачи в короткой программе, которая стала для неё худшей за последние два года, сумела собраться и отыграться в произвольной. Блестящее воплощение образа Клеопатры принесло ей 151,15 балла — лучший результат в сезоне для олимпийской чемпионки.

Загитова не сорвала ни одного элемента, в том числе ей без ошибок удался каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который вызвал проблемы во время короткой программы.

— Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая. Мне было приятно тут выступать — в конце мне все хлопали, и это придавало сил. После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае— это новый опыт для меня, — цитирует Загитову ТАСС.

В итоге во второй соревновательный день Загитова стала третьей, уступив лишь двум фигуристкам с тройным акселем: Кихире и Косторной. В общем зачёте победительница Олимпиады тоже поднялась на третье место (217,99 балла — лучший результат в сезоне) с четвёртого. Если бы она спустилась на пятое, то потеряла бы шансы на финал Гран-при, а так — сумела обеспечить себе путёвку в итальянский Турин.

Победительницей этапа Гран-при в Японии стала другая российская фигуристка — Алёна Косторная. Короткую программу она выиграла с новым мировым рекордом (85,04), а в сумме двух прокатов (240) ей не хватило всего одного балла до лучшего достижения Александры Трусовой.