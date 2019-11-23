Такого никогда не было! Фигуристки Тутберидзе выиграли все этапы Гран-при

Щербакова, Трусова и Косторная не оставили никому из конкуренток ни единого шанса.

В прошлом году Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная, будучи ещё юниорками, заняли весь пьедестал на чемпионате России, оставив позади Алину Загитову, Евгению Медведеву и других заслуженных чемпионок. Теперь юные спортсменки ворвались во взрослый сезон и буквально уничтожили соперниц. Трусова, Щербакова и Косторная выиграли все шесть этапов Гран-при — такое происходит впервые за всё время существования чемпионской серии, то есть с 1995 года.

Никогда в истории шесть этапов подряд не брали спортсменки из одной страны. А тут всё ещё камернее, ведь Трусова, Щербакова и Косторная — воспитанницы одного тренера — Этери Тутберидзе. Это и вовсе заявка на вечный рекорд.

Каждая из спортсменок выиграла по два этапа, и теперь все они будут биться между собой в финале Гран-при. Компанию им там составит ещё одна ученица Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова. Соревноваться с россиянками будут японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Алёна Косторная (Россия) — 476 баллов (30 очков) Александра Трусова (Россия) — 475,49 балла (30 очков) Анна Щербакова (Россия) — 453, 80 балла (30 очков) Рика Кихира (Япония) — 462, 17 балла (26 очков) Алина Загитова (Россия) — 434, 05 балла (24 очка) Брэди Теннел (США) — 427, 45 балла (22 очка)

Шансы попасть в финал также имели российские спортсменки Елизавета Туктамышева (22 очка, два третьих места, 415, 07 балла) и Евгения Медведева (20 очков, второе и пятое места, 435, 38 балла).