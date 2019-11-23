"В шоке от оценок". Российскую чемпионку засудили в Японии

По итогам Гран-при Японии Софья Самодурова оказалась лишь на шестом месте в таблице.

Пока Алёна Косторная ставила рекорды, а Алина Загитова героически вырывала путёвку в финал Гран-при, третья российская спортсменка страдала из-за несправедливого отношения судей. Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова не допустила ни одной ошибки за два проката, однако получила весьма скромные оценки. 183,27 балла и шестое место — сама фигуристка и её тренер Алексей Мишин явно настраивались на лучший результат.

— Я бы, конечно, поспорила с оценками. Но из этого этапа я сделала вывод — надо терпеть боль и бороться, и это мой новый опыт и мои новые знания. Я довольна своим прокатом, и мой тренер доволен, но оценок судей мы просто не понимаем, Алексей Николаевич в шоке, — призналась Самодурова в интервью ТАСС.

Фигуристка сетует на так называемую оценку за компоненты, которую невозможно каким-то образом проанализировать или опротестовать: судьи выставляют её на своё усмотрение. Эксперты уверены, что в отношении Самодуровой существует определённая предвзятость.

— Самодурова великолепна! Абсолютно не согласен с теми компонентами и теми баллами, которые ей выставили. Это продолжается второй турнир подряд. То, что произошло в Китае и затем в Японии, — просто издевательство. Считаю, что она такого не заслужила. И не потому, что она чемпионка Европы, а потому что она откаталась чистейшим образом. Не заслужила она таких низких оценок своим катанием, — цитирует "Р-Спорт" олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.

Семнадцатилетняя фигуристка в этом сезоне заняла пятое и шестое места на этапах Гран-при и, в отличие от подопечных Этери Тутберидзе, не смогла пробиться в финал чемпионской серии.