Ответил хейтерам. Дзюба забил победный гол и возглавил гонку бомбардиров

Нападающий "Зенита" принёс три очка своей команде в выездной игре с казанским "Рубином".

Российская премьер-лига вернулась после паузы на матчи сборных, во время которых у Артёма Дзюбы случился односторонний конфликт с болельщиками. Фанаты оскорбляли капитана сборной России во время игры с Сан-Марино. Тогда форвард никак не стал на это реагировать. Как выяснилось, он приберёг голевой ответ. В игре с "Рубином" нападающий "Зенита" забил решающий гол.

Теперь на счету Дзюбы десять мячей — он вместе с Шомуродовым из "Ростова" и Соболевым из "Крыльев Советов" лидирует по этому показателю. А если взглянуть на статистику по системе "гол+пас", то тут Дзюбе и вовсе нет равных — 19 очков против 13 у тех же Шомуродова и Соболева.

Благодаря победному голу Дзюбы "Зенит" оторвался от "Локомотива" на пять очков и продолжает идти на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ, 17-й тур.

"Рубин" — "Зенит" — 1:2.

Голы: Азмун 8' (0:1), Марков 66' (1:1), Дзюба 79' (1:2).