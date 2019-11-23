Вратарь сборной России спас победу "Динамо" на 99-й минуте матча

Антон Шунин отразил пенальти в компенсированное время, тем самым не дав "Ростову" сравнять счёт.

Матч "Ростова" и "Динамо" в Москве получился драматичным и богатым на события. Счёт в игре открыл полузащитник гостей Ивелин Попов, вколотив мяч в ворота на 13-й минуте. Затем начали забивать динамовцы, причём дважды сделали это по одной и той же схеме: Максимилиан Филипп отличился с пенальти. И вот чаша весов уже качнулась в другую сторону — 2:1.

Казалось, что второй точный пенальти немецкого нападающего — ключевой момент игры, но важнейшее событие произошло чуть позже. Уже на седьмой добавленной ко второму тайме минуте правила в своей штрафной нарушили динамовцы. Алексей Ионов подошёл к точке, но в этой дуэли победителем оказался другой игрок сборной — вратарь Антон Шунин, намертво забравший мяч.

2:1 — благодаря двум голам Филиппа с пенальти и фантастическому сейву Шунина, который на этой неделе отметился сухим матчем во время официального дебюта за сборную России, "Динамо" одерживает важнейшую победу и поднимается разом на пять позиций. Теперь бело-голубые идут на седьмой строчке, "Ростов" по-прежнему третий.

РПЛ, 17-й тур

"Динамо" — "Ростов" — 2:1.

Голы: Попов 13' (0:1), Филипп 33', 90' (1:1, 2:1).