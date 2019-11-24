Вымучил гол! Ничушкин прервал свою рекордную безголевую серию в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин прервал свою затянувшуюся рекордную безголевую серию, которая длилась на протяжении 91 игры. В домашнем матче против "Торонто" (3:5) 24-летний россиянин на седьмой минуте заключительного периода хлёстким броском отправил шайбу под перекладину ворот "листьев".
A juicy rebound for Nichushkin’s first goal of the season.#GoAvsGo pic.twitter.com/gqsDeo1LCB— Colorado Avalanche (@Avalanche) November 24, 2019
В последний раз в НХЛ Ничушкин забивал 4 марта 2016 года, когда защищал цвета "Даллас Старз". В нынешнем регулярном чемпионате Валерий принял участие в 19 матчах, отметившись в них помимо гола двумя результативными передачами.
Регулярный чемпионат НХЛ
"Колорадо Эвеланш" — "Торонто Мейпл Лифс" — 3:5 (1:4; 1:0; 1:1)