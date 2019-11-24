Вымучил гол! Ничушкин прервал свою рекордную безголевую серию в НХЛ

Российский нападающий "Колорадо" не забивал в НХЛ на протяжении 1359 дней, став объектом насмешек среди болельщиков.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин прервал свою затянувшуюся рекордную безголевую серию, которая длилась на протяжении 91 игры. В домашнем матче против "Торонто" (3:5) 24-летний россиянин на седьмой минуте заключительного периода хлёстким броском отправил шайбу под перекладину ворот "листьев".

A juicy rebound for Nichushkin’s first goal of the season.#GoAvsGo pic.twitter.com/gqsDeo1LCB — Colorado Avalanche (@Avalanche) November 24, 2019

В последний раз в НХЛ Ничушкин забивал 4 марта 2016 года, когда защищал цвета "Даллас Старз". В нынешнем регулярном чемпионате Валерий принял участие в 19 матчах, отметившись в них помимо гола двумя результативными передачами.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Колорадо Эвеланш" — "Торонто Мейпл Лифс" — 3:5 (1:4; 1:0; 1:1)