Яркий боец Майкл Пэйдж вновь нокаутировал ноунейма на турнире Bellator

Восходящая звезда ММА Майкл Пэйдж из Великобритании в очередной раз порадовал своих поклонников, нокаутировав в первом раунде соперника из Италии в рамках главного события турнира Bellator в Лондоне. Несмотря на яркое выступление, истинный уровень Майкла по-прежнему остаётся большой загадкой…

Соперником Пэйджа (17-1-0) на ивенте на стадионе "Уэмбли" стал малоизвестный итальянский боец Джованни Мелилло (13-5-0). Сложно понять, за счёт каких заслуг организаторы шоу решили доверить Джованни место в мейн-ивенте, но со своей задачей итальянец успешно справился…

Пэйджу хватило менее двух минут для того, чтобы отправить Мелилло в объятия Морфея жёстким одиночным правым хуком. Именно для этого, вернее, для роли жертвенного агнца и был выбран Джованни. Так же как и остальные 14 соперников Пэйджа, когда-либо выходившие против него в клетку. Исключением являются только Пол Дейли и Евангелиста Сантос, которых невозможно причислить к категории "мешков".

Но по-настоящему серьёзным оппонентом в карьере Венома был только действующий чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима. Испытание для англичанина оказалось непреодолимым: бразильский боец нокаутировал Пэйджа в начале второго раунда.

Именно этот поединок стал поводом для фанатов ММА поставить под сомнение уровень Майкла, считая его "искусственно созданным проспектом", выросшим на "мешковой диете". И здесь необходимо добавить, что матчмейкеры Bellator определяют в противники Пэйджу, являющемуся чемпионом мира по кикбоксингу, исключительно ударников. И можно только догадываться, какие проблемы начнутся у британца, выйди он в клетку с экс-борцами…

Но со своей задачей Веном справляется на пять с плюсом. Майкл не просто разбивает вдребезги всю свою оппозицию, а делает это красочно, зрелищно и запоминающимся. И попросту необычно…

Но настоящее шоу начинается после… Пэйджу впору дать "Оскар" за лучшее празднование побед в клетке. Такое вы вряд ли ещё увидите…