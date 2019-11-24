Панарин возглавил гонку бомбардиров в НХЛ среди россиян

Его "Рейнджерс" одержал суперволевую победу над "Монреалем", уступая в ходе встречи четыре шайбы.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб Артемия Панарина и Павла Бучневича "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счётом 6:5 одержал волевую победу над командой "Монреаль Канадиенс".

"Парни с Бродвея" к середине второго периода проигрывали 0:4, однако за оставшиеся полматча нашли в себе силы полностью перевернуть игру и отпраздновать успех.

Очередными заброшенными шайбами в составе "синерубашечников" отметились российские хоккеисты Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Pavel Buchnevich sneaks one past Price to bring the Rangers within two!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/AC7b0B9F8k — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

ABSOLUTELY INCREDIBLE PASSING! Artemi Panarin puts home the gorgeous Kreider dish!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/IxouKkPWly — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

На счету Панарина также результативная передача в матче, благодаря чему Артемий с 27 (12+15) очками возглавил гонку бомбардиров среди россиян, выступающих в НХЛ. Вторым после Хлебушка идёт форвард "Каролины" Андрей Свечников, в активе которого 26 (11+15) баллов за результативность. Российскую тройку лучших замыкает капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. На счету лидера "Кэпиталз" 25 очков (15+10) в 25 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Монреаль Канадиенс" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:6 (3:0; 1:3; 1:3)