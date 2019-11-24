Кучеров отметился первым голом после травмы

Российский лидер атаки "молний" вернулся в строй после повреждения и помог своей команде разгромить "уток".

Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашнем льду со счётом 6:2 нанёс поражение команде "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одним из главных творцов успеха "молний" стал российский нападающий Никита Кучеров, отметившийся в игре заброшенной шайбой и ассистентским баллом. Этот гол стал для Никиты седьмым в нынешней регулярке.

Напомним, россиянин в матче против "Сент-Луиса" получил повреждение, после чего был вынужден покинуть лёд и пропустить следующую игру с "Чикаго".

В минувшем сезоне Кучеров со 128 (41+87) набранными очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент в личном активе Никиты 20 (7+13) баллов в 19 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Анахайм Дакс" — 6:2 (1:1; 3:1; 2:0)