Спасут только чётки Бердыева? "Сочи" упустил победу за 5 минут до конца матча

В первом матче после отставки Александра Точилина сочинцы до 85-й минуты вели в счёте, но в итоге пропустили гол, который решил исход встречи.

"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата России по футболу, обменявшись голами. Открыл счёт Дмитрий Полоз на 25-й минуте.

В концовке матча "Уфа" сравняла счёт усилиями Андреса Вомбергара — 1:1.

"Сочи" в первом матче без Точилина, но с Романом Березовским, который исполняет обязанности главного тренера, заработал одно очко, но всё ещё продолжает оставаться аутсайдером чемпионата.

"Уфа" с 19 очками располагается на 11-м месте.

Что касается кандидатуры на место главного тренера "Сочи", то ряд СМИ утверждает, что в зимнюю паузу команду возглавят или известный туркменский специалист Курбан Бердыев, или Владимир Федотов ("Оренбург").

РПЛ. 17-й тур

"Уфа" — "Сочи" — 1:1

Голы: Полоз 25' (0:1), Вомбергар 85' (1:1)