"Ак Барс" дожал "Салават Юлаев" в "зелёном дерби"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на выезде в серии послематчевых буллитов переиграл уфимский "Салават Юлаев" — 4:3.
Подопечные Дмитрия Квартального после первого периода повели со счётом 2:0. Голами у "Ак Барса" отметились Роман Рукавишников (10') и Альберт Яруллин (15' большинство).
Во втором отрезке игры "Салават" сумел сократить разницу в счёте благодаря точному попаданию защитника Захара Арзамасцева (29').
В середине третьего периода форвард казанцев Владислав Кара вновь довёл преимущество своей команды до двух шайб — 1:3. Уфимцы спустя четыре минуты после пропущенной шайбы, получив возможность поиграть в большинстве, стараниями нападающего Сакари Маннинена сократили преимущество гостей до минимума — 2:3. А за шесть секунд до окончания основного времени матча лучший снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Никита Сошников перевёл игру в овертайм, забросив свою 17-ю шайбу в сезоне, — 3:3.
В овертайме командам выявить победителя не удалось, и всё решили послематчевые броски, в которых казанцы оказались точнее. Победный буллит исполнил капитан "Ак Барса" Данис Зарипов.
Победный от капитана. #ЗеленоеДерби pic.twitter.com/Sr5D9grT1s— КХЛ (@khl) November 24, 2019
4:3 — "Ак Барс" одерживает свою шестую победу подряд и с 49 набранными очками возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Салават Юлаев" (Уфа) — "Ак Барс" (Казань) — 3:4 Б
- "Автомобилист" (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:1
- "Трактор" (Челябинск) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 4:0
- "Сибирь" (Новосибирск) — "Адмирал" (Владивосток) — 1:2
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Амур" (Хабаровск) — 2:3 ОТ