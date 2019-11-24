"Ак Барс" дожал "Салават Юлаев" в "зелёном дерби"

Капитан казанцев Данис Зарипов в послематчевых бросках принёс своей команде победу над принципиальным соперником.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на выезде в серии послематчевых буллитов переиграл уфимский "Салават Юлаев" — 4:3.

Подопечные Дмитрия Квартального после первого периода повели со счётом 2:0. Голами у "Ак Барса" отметились Роман Рукавишников (10') и Альберт Яруллин (15' большинство).

Во втором отрезке игры "Салават" сумел сократить разницу в счёте благодаря точному попаданию защитника Захара Арзамасцева (29').

В середине третьего периода форвард казанцев Владислав Кара вновь довёл преимущество своей команды до двух шайб — 1:3. Уфимцы спустя четыре минуты после пропущенной шайбы, получив возможность поиграть в большинстве, стараниями нападающего Сакари Маннинена сократили преимущество гостей до минимума — 2:3. А за шесть секунд до окончания основного времени матча лучший снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Никита Сошников перевёл игру в овертайм, забросив свою 17-ю шайбу в сезоне, — 3:3.

В овертайме командам выявить победителя не удалось, и всё решили послематчевые броски, в которых казанцы оказались точнее. Победный буллит исполнил капитан "Ак Барса" Данис Зарипов.

4:3 — "Ак Барс" одерживает свою шестую победу подряд и с 49 набранными очками возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ