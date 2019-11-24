"Я/Мы Виктор Гончаренко". Фанаты ЦСКА поддержали тренера из-за дисквалификации

Болельщики армейского клуба устроили необычную акцию поддержки в адрес белорусского специалиста, который получил дисквалификацию из-за грубого обращения к судье, используя ненормативную лексику.

Матч 17-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА провёл без главного тренера Виктора Гончаренко, который отбывает дисквалификацию. Болельщики армейцев решили поддержать наставника и перед игрой вывесили баннеры с его цитатами. Помимо этого также был плакат со словами "Я/Мы Виктор Гончаренко".

Из-за дисквалификации #ВМГ сегодня не может руководить командой с бровки, но у армейских болельщиков есть решение 😉🔝 #ЦСКАкрылья pic.twitter.com/SbVu3T5O2t — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 24, 2019

Сам матч завершился победой армейцев над самарскими "Крыльями Советов" с минимальным преимуществом — 1:0. Автором единственного мяча стал Никола Влашич.

Таким образом, ЦСКА с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Крылья Советов" же располагаются на 12-м месте с 18 очками.

РПЛ. 17-й тур

ЦСКА — "Крылья Советов" — 1:0

Голы: Влашич 75' (1:0)