"Подсласти жизнь". Емельяненко подарил Кокляеву конфету перед боем года

1827

Челябинский стронгмен заявил, что собирается сохранить подарок от своего соперника.

Боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев встретились лицом к лицу перед главным боем. И эта встреча, как всегда, не обошлась без элемента шоу. Если дуэль взглядом прошла без инцидентов, то затем Емельяненко удивил Кокляева необычным подарком.

— Подсласти себе жизнь, — сказал Емельяненко и вручил Кокляеву конфетку.

Стронгмен поблагодарил соперника за подарок, но заявил, что есть его не будет. При этом он отметил, что ранее Емельяненко уже презентовал ему протеиновый батончик, который тоже остался лежать на полке.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×