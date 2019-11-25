"Подсласти жизнь". Емельяненко подарил Кокляеву конфету перед боем года

Челябинский стронгмен заявил, что собирается сохранить подарок от своего соперника.

Емельяненко решил подсластить жизнь Кокляеву pic.twitter.com/ILXBDW34PV — Life | Спорт (@sport_lf) November 25, 2019

Боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев встретились лицом к лицу перед главным боем. И эта встреча, как всегда, не обошлась без элемента шоу. Если дуэль взглядом прошла без инцидентов, то затем Емельяненко удивил Кокляева необычным подарком.

— Подсласти себе жизнь, — сказал Емельяненко и вручил Кокляеву конфетку.

Стронгмен поблагодарил соперника за подарок, но заявил, что есть его не будет. При этом он отметил, что ранее Емельяненко уже презентовал ему протеиновый батончик, который тоже остался лежать на полке.