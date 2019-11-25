"Мы не тупые качки!" Емельяненко и Кокляев сошлись лицом к лицу перед боем года

Боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев встретились в последний раз перед "главным боем года". Оба спортсмена продолжают изображать трэш-ток, но их конфликт больше похож на шутки разведённых супругов. Лайф — о том, как в России пытаются делать из боёв шоу.

Все уже давно привыкли к поведению Конора Макгрегора, трэш-ток ирландца перед его поединками стал уже чуть ли не эталоном. Бывший чемпион даже без больших побед остаётся интересен публике: недаром его приезд в Москву вызвал такой дикий ажиотаж. В России такая практика никак не приживётся, а когда проскальзывает, то вызывает разве что снисходительную улыбку. И вот в нашей стране решили сыграть по-крупному, организовав шоу в стиле Макгрегор — Мэйвезер. Боец Емельяненко против стронгмена Кокляева — бойцовское шоу фриков по-русски.

Всё началось с интернет-конфликта и постепенно через взаимный стёб дошло до подписания контракта на бой и первой крови. Уже в эту пятницу соперники выйдут на настоящий ринг, чтобы выяснить отношения, а сегодня они встретились на пресс-конференции перед, как они сами его называют, главным боем года.

Всё начинается с традиционной дуэли взглядов. Вот только никаких провокаций или даже лёгкой напряжённости в ней нет. После зрительного контакта Кокляев и Емельяненко, такое ощущение, были готовы обнять друг друга. Но нельзя: они же играют в войну.

Дуэль взглядов Кокляева и Емельяненко pic.twitter.com/llRJ1bho6L — Life | Спорт (@sport_lf) November 25, 2019

И вот уже после, когда все расселись по своим местам, самое время для красивых слов о взаимной ненависти.

— Что я увидел в глазах Кокляева? Страх. Он боится, — дерзко заявляет Емельяненко.

— Я увидел в его глазах, что он увидел в моих страх. Но он ошибся, — парирует Кокляев.

В текстовом варианте это может звучать даже неплохо. Возможно, это даже было в каком-то спортивном фильме. Но только "Кокляев VS Емельяненко" — это русский фильм с весьма посредственными актёрами, которые даже свои реплики не могут произнести без смеха, а потому серьёзно его воспринимать тяжело.

Емельяненко решил подсластить жизнь Кокляеву pic.twitter.com/ILXBDW34PV — Life | Спорт (@sport_lf) November 25, 2019

Этого сразу не мог сделать и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев, которого позвали помочь в организации этого боя. Однако теперь, увидев сумасшедший ажиотаж средств массовой информации, который редко увидишь на официальных поединках, он довольно потирает руки в ожидании солидного гонорара и искусственно подогревает интерес спорными заявлениями.

— Это будет большой бой. Смотрю на Александра, и мне кажется, что он очень легкомысленно относится к этому поединку. Честно говоря, я считаю, что у Кокляева шансы есть, и они очень приличные. Сложно ли было организовать этот бой? Легко, но я не верил, что он состоится, хотя бы потому что Михаил — не боец. Для меня он легенда другого спорта. Но в один прекрасный день мне позвонили и сказали, что всё решено. Мне лишь оставалось помочь, — заявил Гаджиев.

Кокляев и Емельяненко изо всех сил стараются отыгрывать реальный конфликт. Александр в каждой своей реплике подчёркивает, что не считает соперника за настоящего бойца и уж тем более — за своего друга, не верит в его победу, но готов дать реванш. Михаил же кормит прессу историями о том, что он настроен серьёзно: сбросил 30 килограммов, прокачал своё сердце, поработал над выносливостью и выучил смертельный удар в Дагестане.

— Абдулманап Нурмагомедов сказал не целиться по голове, а работать по площадям, по корпусу. В остальном все говорили одно: дышать и держать руки у подбородка. Хейтеры пытаются всех убедить, что моя масса — мой минус, но на самом деле это скорее мой плюс, мой конёк, — делится Кокляев.

А когда речь заходит о реванше (организаторы явно хотят устроить из этого шоу долгоиграющую франшизу), то Кокляев быстро выдаёт истинные цели неожиданного бойцовского дебюта.

— Если выиграю, готов дать реванш Емельяненко. Я всю жизнь хотел увидеть столько людей, следящих за мной, на Олимпиаде, а увидел сейчас. Хочу ещё, почему бы и нет? Только реванш хотел бы по правилам ММА, — добавляет челябинский стронгмен.

Кокляев всю жизнь занимался тяжёлой атлетикой и таскал зубами паровозы, но большой медийности у таких мероприятий никогда не было. Несмотря на кучу его титулов, тот хайп, который сейчас существует вокруг единоборств, всегда был для него недостижимым. Стронгмен открыто кайфовал от этого на пресс-конференции, рассказывая, что всегда мечтал увидеть столько журналистов в зале на Олимпиаде, но раз не сложилось, то рад получить свою порцию славы хотя бы вот так.

И денег, конечно! Как и его земляк Сергей Ковалёв, который выходил на бой против Канело, только чтобы "срубить бабла", о чём потом откровенно рассказывал в "Инстаграме", обзывая своих поклонников профанами, Кокляев ввязался в эту историю ради денег. Он не стесняется называть поединок против Емельяненко "боем фриков" и радостно рассказывает о том, что получит за него (даже в случае поражения) как за победу на паре-тройке самых серьёзных турниров по тяжёлой атлетике.

Емельяненко на вопрос о том, будет ли его брат Фёдор смотреть этот бой, не отвечает ничего. Да, Последний Император сейчас тоже далёк о былых успехов, но его завершение карьеры — это бои в не самом последнем мировом промоушене — японском Rizin, а не поединки со стронгменом-дебютантом из "Инстаграма".

"Мы не тупые качки!" — заявляет Кокляев на пресс-конференции, и с ним трудно спорить. Глупцы бы не сумели сделать из инстаграмных ссор бойцовское шоу всероссийского уровня.