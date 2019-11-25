"Спартак" с минимальным счётом одолел "Нефтехимик"

Московский клуб "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду с минимальным счётом взял верх над нижнекамским "Нефтехимиком" — 1:0.
Гол, который и решил исход встречи, был забит на третьей минуте стартового периода форвардом хозяев Робином Ганзлом. Нападающий здорово сыграл на добивании, реализовав численный перевес спартаковцев.
Подопечные Олега Знарка одерживают четвёртую победу подряд. Набрав 40 очков, красно-белые поднимаются на третью строчку в Западной конференции, обойдя на один балл московское "Динамо". Нижнекамцы же терпят пятое поражение кряду, однако с 33 баллами сохраняют за собой восьмое место на Востоке, которое даёт права на участие в плей-офф Кубка Гагарина.
Регулярный чемпионат КХЛ
"Спартак" (Москва) — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 1:0 (1:0; 0:0; 0:0)