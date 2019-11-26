СКА набрал приличный ход, одержав шестую подряд победу

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на родной арене со счётом 4:1 победил китайский клуб "Куньлунь Ред Стар".
В стартовом отрезке игры соперники в течение двух минут обменялись заброшенными шайбами. На гол "драконов" в исполнении канадского нападающего Спенсера Фу армейцы ответили точным попаданием Артёма Зуба, которому ассистировал Кирилл Марченко.
Во втором периоде подопечные Алексея Кудашова в течение полуминуты стараниями Антона Бурдасова и Кирилла Марченко сумели забросить две шайбы, создав себе хороший задел в счёте — 3:1.
Точку в матче в середине заключительного периода поставил финский легионер СКА Йоонас Кемппайнен.
4:1 — СКА одерживает шестую подряд победу и вплотную приближается к лидеру Западной конференции — ЦСКА.
Регулярный чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 4:1 (1:1; 2:0; 1:0).