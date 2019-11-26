Радулов признан главной звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин в домашнем матче против "Вегаса" оформил дубль и отметился результативной передачей.

Российский нападающий команды "Даллас Старз" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В победном для "звёзд" матче регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс" (4:2) Тасманский дьявол забросил две шайбы, дважды реализовав большинство своей команды. Также на счету форварда числится ассистентский балл.

Радулов открыл счёт на 12-й минуте встречи, здорово поработав перед воротами голкипера "Вегаса" Малкольма Суббана.

Alexander Radulov on the power play! Stars get going early!#GoStars pic.twitter.com/84zEQ4oULW — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 26, 2019

В середине заключительного периода Александр забросил четвёртую шайбу "звёзд", установив итоговый результат поединка.

Помимо Радулова в составе "Далласа" отличились защитник Эса Линделль (14') и нападающий Джейсон Дикинсон (38'). За "рыцарей" по голу забили Ши Теодор (34') с Полом Штястны (42').

На данный момент Александр Радулов принял участие в 25 матчах в текущем чемпионате НХЛ. На счету россиянина восемь заброшенных шайб и семь результативных передач.

Регулярный чемпионат НХЛ.

"Даллас Старз" — "Вегас Голден Найтс" — 4:2 (2:0; 1:1; 1:1).